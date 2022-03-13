Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. İki liderin yaklaşık 2 saat süren görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmişti. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00’da başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, önemli konular ele alındı.Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.