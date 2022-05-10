Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Diplomatik ilişkilerde 30 yılın geride kaldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Kazakistan'a olan desteğinin süreceğini bildirdi. İki ülke arasında mevcuttaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda ilişkilerimizi genişletilmesi imkanlarını değerlendirdik" dedi. Rusya - Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, savaşın sona ermesi için çabaladıklarını sözlerine ekledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "O bilge, saygın ve vizyoner bir lider" ifadelerini kullandı.