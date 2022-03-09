Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan önemli açıklamalar

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Herzog'u resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ile Herzog baş başa görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enerji alanın iş birliği yapılabileceğinin mesajını verirken, "Bu tarihi ziyaret yeni bir dönemin başlangıcı. Enerji alanlarında iş birliğine hazır olduğumuzu ilettik. Filistin meselesine ilişkin hassasiyetimizi bildirdik." ifadelerini kullandı. Herzog Türkçe başladığı konuşmasında, "Aramızda iyi bir ortaklık ve komşuluk hepimiz için önemlidir. Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği temin için beraber çalışmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.