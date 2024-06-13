Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'den ortak açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi. İlk olarak sözü alan Sanchez, "İlişkilerimiz mükemmel, savunmada işbirliği sürecek" ifadelerini kullandı. Gazze konusunda kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda Türkiye ile ortak görüş paylaştıklarını belirten Sanchez, "Ukrayna konusunda da birbirimize yakın görüşümüz var" dedi.
Başkan Erdoğan ise İspanya'nın Filistin'i tanımasının diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlar sonrası ateşkesin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan "BMGK İsrail'e baskı yapmalı" dedi. Erdoğan, savunma sanayiinde ortak atılan adımlara dikkat çekerek TCG Anadolu'nun bir üst modeli için çalışmaların başladığını söyledi.