SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 17:25

Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'den ortak açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi. İlk olarak sözü alan Sanchez, "İlişkilerimiz mükemmel, savunmada işbirliği sürecek" ifadelerini kullandı. Gazze konusunda kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda Türkiye ile ortak görüş paylaştıklarını belirten Sanchez, "Ukrayna konusunda da birbirimize yakın görüşümüz var" dedi. Başkan Erdoğan ise İspanya'nın Filistin'i tanımasının diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlar sonrası ateşkesin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan "BMGK İsrail'e baskı yapmalı" dedi. Erdoğan, savunma sanayiinde ortak atılan adımlara dikkat çekerek TCG Anadolu'nun bir üst modeli için çalışmaların başladığını söyledi.

Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchezden ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolunun üst modeli geliyor
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu'nun üst modeli geliyor

SIRADAKİ VİDEO
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sistem kilitlendi! Memurlar iş bıraktı...
13.06.2024Perşembe
Malatya’da torbacı operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı, çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi
13.06.2024Perşembe
Ankara'da çöken yol sebebiyle 10 metrelik çukur oluştu
13.06.2024Perşembe
F-16'lar için son viraj! MSB son dakika olarak duyurdu: Uçaklarla ilgili sözleşmeler imzalandı
13.06.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da resmi törenle karşılandı
13.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş’in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü 10:40
Müge Anlı öfkesinden ağladı!
13.06.2024Perşembe
MSB’den haftalık ’Z’ raporu! 02:55
MSB'den haftalık 'Z' raporu
13.06.2024Perşembe
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! | 13 Haziran 2024 00:42
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
13.06.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İspanya’da Gazze diplomasisi 03:44
Başkan Erdoğan'dan İspanya'da Gazze diplomasisi
13.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA