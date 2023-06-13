Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı: Azerin'in söylediği türkü geceye damga vurdu

Çifte seçim zaferinin ardından 13. Cumhurbaşkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Öte yandan Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin, program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının güncel versiyonunu seslendirdi. Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı. Başkan Erdoğan, bugün Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.