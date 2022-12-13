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Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor! "Türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır"

Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor! "Türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır"
13.12.2022 15:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi. Kritik zirve öncesi konuşan Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğal gazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan’ın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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