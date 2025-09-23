PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'deki Filistin Zirvesi için ABD'nin New York eyaletinde konakladığı Türkevi'nden ayrıldı.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
Giresun'da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
