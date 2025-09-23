PODCAST
Başkan Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 01:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'deki Filistin Zirvesi için ABD'nin New York eyaletinde konakladığı Türkevi'nden ayrıldı.
