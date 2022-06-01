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Başkan Erdoğan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti: Teröristlerden temizliyoruz! 30 kilometre güvenli koridor neden önemli?

Başkan Erdoğan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti: Teröristlerden temizliyoruz! 30 kilometre güvenli koridor neden önemli?
01.06.2022 14:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye sınırına yönelik operasyona ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 30 kilometrelik hat neden önemli? İşte detaylar...

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