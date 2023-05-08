Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi!

14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti. Başkan Erdoğan'ı karşılayan Tekirdağ meydanı tıklım tıklım doldurdu. Tekirdağ halkına seslenen Erdoğan, "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi. Son dakika 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti. Başkan Erdoğan'ı karşılayan Tekirdağ meydanı tıklım tıklım doldurdu. Tekirdağ halkına seslenen Erdoğan, "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.