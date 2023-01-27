Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi
27.01.2023 18:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:44
Paludan bu kez Danimarka’da...
Güncel 00:30
6’lı masanın ‘Erdoğan aday...
Güncel 00:21
MSB'den "sevenlerin...
Güncel 01:35
Ali Babacan'ın partiden ihraç...
Güncel 22:51
6'lı masanın 11. toplantısı 9...
Güncel 01:02
CHP'den masaya 'nifak'...
Güncel 02:57
Başkan Erdoğan Neçirvan...
Güncel 06:05
Cezaevi servisine bombalı...
Güncel 01:44
Bakam Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç,...
Güncel 02:28
AYM'den HDP kararı
Güncel 13:49
Batı medyası seçim öncesi...
Güncel 03:50
6’lı masa adayı belirlemek...

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi. Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan ilk altın dökümünü yapacağı Söğüt'teki altın madeninin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Enerjide yapılan atılımlarla tarihi rekorların geldiğini belirten Erdoğan, "Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır." dedi. Karadeniz gazı için tarih veren Erdoğan, "İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Maden işleme aşamasına gelen 3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira.

Güncel Videoları
SON DAKİKA