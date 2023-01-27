Başkan Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi. Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan ilk altın dökümünü yapacağı Söğüt'teki altın madeninin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Enerjide yapılan atılımlarla tarihi rekorların geldiğini belirten Erdoğan, "Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır." dedi. Karadeniz gazı için tarih veren Erdoğan, "İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Maden işleme aşamasına gelen 3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira.