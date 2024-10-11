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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşıladı
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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşıladı

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 12:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'un ardından Belgrad'a geçen Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan Sarayı’nda resmi tören düzenlenen törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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