Başkan Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasının ödül töreninde konuştu

Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak eti. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masayı yerden yere vuran Erdoğan, "Varsın birileri kırk takla atsın. Koltuk kapmaca oynasın, 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için koşsun" dedi. "Dün Efes 2022 Tatbikatı yaptık. 37 ülke katıldı tatbikata. Yunanistan katılmayın diye haber göndermiş. Hepsi bizimle yer aldılar, ABD başta olmak üzere" diyen Erdoğan, "Başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesinde hayırlı oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek" şeklinde konuştu.