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Başkan Erdoğan "Seçim Özel Ortak Yayını"nda önemli açıklamalar! "Bay Bay Kemal sen kimsin Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"

Başkan Erdoğan "Seçim Özel Ortak Yayını"nda önemli açıklamalar! "Bay Bay Kemal sen kimsin Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"
12.05.2023 23:57

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Başkan Erdoğan: Kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. Bu neydi; Erdoğan'ın saf dışı edilmesiydi. Benimle özel muhabbeti güya olan birisi. Bu açıklamayı ne yazık ki, dil sürçmesi diyemeyeceğim, acımasızca yaptı. Yüzyüze geldik daha sonra. Çark etmeye çalıştı. Çıktı bu defa Bay Bay Kemal, Rusya'ya saldırdı. Sözcü Peskov bunu ispatlaması gerekir dedi. Ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz dedi. Bir şeyi açık ortaya koymamız lazım; Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz.

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