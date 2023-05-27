Başkan Erdoğan: Petrol ve doğal gazda müjdeler yakın! Berat Bey'in döneminde sondaj gemileri aldık

A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerji hamlelerine değindi. Petrol-doğal gazda ortaya çıkan umut dolu tablo ve arama çalışmalarına dair Başkan Erdoğan, “Rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız." dedi. Dönemim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’yi şaha kaldıran çalışmalarına da değinerek hakkını teslim eden Başkan Erdoğan, “Yeni müjdeler yakın. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık.” ifadelerine yer verdi.