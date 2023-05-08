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Başkan Erdoğan paylaştı: ‘’Türkiye bize emanet’’

Başkan Erdoğan paylaştı: ‘’Türkiye bize emanet’’
08.05.2023 10:13

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Atatürk Havalimanı Millet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi miting hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdi." dedi. Erdoğan, Kılıçdaoğlu'na Atatürk Havalimanı göndermesi yaparak, "Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor. Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz hikayesini de hatırlatan Erdoğan, "Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz" diye yazdı.

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