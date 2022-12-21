Başkan Erdoğan paylaştı: ‘’Artık hikâyemiz yarım kalmasın’’

Türkiye'nin savunma alanında attığı en önemli adımlardan biri olan ilk insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TBMM'de Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kızılema'nın önemine dikkat çekerek kısa bir video izletti. Erdoğan o videoyu sosyal medya hesabı üzerinden de "Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA’larını, SİHA’larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var." ifadeleriyle paylaştı.