Başkan Erdoğan, partililerle bir araya geleceği İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş karşıladı. Erdoğan, toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile bir araya gelecek. Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 81 il için çalışmalar devam ederken milyonların merak ettiği "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" sorusu da önümüzdeki günlerde cevabını bulacak.