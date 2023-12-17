SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023, 14:21 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023, 14:24

Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?

Başkan Erdoğan, partililerle bir araya geleceği İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş karşıladı. Erdoğan, toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile bir araya gelecek. Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 81 il için çalışmalar devam ederken milyonların merak ettiği "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" sorusu da önümüzdeki günlerde cevabını bulacak.

SIRADAKİ VİDEO
CHP’de Özgür Özel Ekrem İmamoğlu savaşı! Özel’i takdim etmedi
17.12.2023Pazar
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu! İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?
17.12.2023Pazar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak
17.12.2023Pazar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri AKM'de inceledi
17.12.2023Pazar
Ters yönden gelip refüjü aşan araç dehşet saçtı: 2'si ağır 8 yaralı
17.12.2023Pazar
Bunlar da Var
ABD Kongresi’nde seks skandalı! Biden’ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki 00:04
ABD Kongresi'nde seks skandalı!
17.12.2023Pazar
Feci kaza güvenlik kamerasında: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savrularak hayatını kaybetti 01:43
Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savrularak hayatını kaybetti
17.12.2023Pazar
Bursa’da koca dehşeti: 4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü 01:34
4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
17.12.2023Pazar
Sarıyer’de dehşet anları kamerada: Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü 02:17
Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü
17.12.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA