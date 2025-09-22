Başkan Erdoğan New York'ta

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili temasta bulunmak üzere ABD'de. Başkan Erdoğan ABD temasları kapsamında ikamet edeceği yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Türkevi'ne geldi. BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor.