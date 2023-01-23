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Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Yeniden yapılandırma, Vergi borçlarının silinmesi ve ceza puanlarının silinmesi...

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Yeniden yapılandırma, Vergi borçlarının silinmesi ve ceza puanlarının silinmesi...
23.01.2023 19:56

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EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz. Kullanılan kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Vergi, gümrük, SGK, belediye, il özel idareleri gibi kamu alacaklarını düzenleyecek bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz, düzenleme ile borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Artık üniversite okuyan gençlerimiz ne kadar kredi aldıysa o kadar geri ödeyecekler. Endeks borçlarının da taksitle ödemesi kolaylığını getiriyoruz. Kamu alacaklarını yapılandıran teklifi hazırlıyoruz. 31 aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2 bin TL'yi geçmeyen vergi borçlarından vazgeçiyoruz.

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