SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 20:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 20:34

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi!

Başkan Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

KALICI ATEŞKES MESAJI

Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Deprem riski en çok olan iller hangileri? Marmara Denizi'nde gerilim artıyor mu? Japon deprem uzmanı A Haber'de anlattı
20.12.2023Çarşamba
Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş'ten A Haber'e önemli açıklamalar!
20.12.2023Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e bir salvo daha: Ben o defteri kapattım
20.12.2023Çarşamba
Tuzla piyade okulunda neler oluyor? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de değerlendirdi
20.12.2023Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e bombardıman: ‘’Çatır çatır görecek’’
20.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Afyon Çayırbağ Son Dakika! Eski damat Havva Şenol’un evinde katliam yaptı: 4 ölü 🚨 💥 01:03
🚨 Eski damat dehşeti: 3'ü kadın 4 ölü! 💥
20.12.2023Çarşamba
2024 Emekli Yeni Maaşı Ne Olacak? Ocak’ta Yapılacak Zam Oranı Hangi Maaşı Nasıl Etkileyecek? 03:48
2024 Emekli yeni maaşı ne olacak? 🚨
20.12.2023Çarşamba
💥 Marmaray’da İntihar Son Dakika: Marmaray Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti 🚨 00:25
💥 Marmaray'da İntihar! 🚨
20.12.2023Çarşamba
Çağla Şıkel ev hallerini paylaştı! Emre Altuğ’un 2 oğlu mutfakta masa tenisi oynayınca... 00:06
Çağla Şıkel ev hallerini paylaştı!
20.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA