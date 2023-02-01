Başkan Erdoğan: Milletim başörtüsü konusunda kimlerin istismarcı olduğunu gayet iyi bilir

Meclis’e sunduğumuz düzenleme bu konudaki samimiyet testi olacaktır. Milletim başörtüsü konusunda kimlerin istismarcı olduğunu gayet iyi bilir. Bu konuyu büyük mücadeleler vererek çözdük. Bizim partimiz kapatılmak dahi istendi. O zaman CHP soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı. Bay bay Kemal başı çekiyordu o zaman. Bu meseleyi biz Anayasal düzenlemeyle güvence altına alalım istiyoruz. Teklifimizi sunduk. Konu Meclis’te çözüme kavuşturulmazsa milletimiz en güzel çözümü sunacaktır. Hiçbir zaman sandıktan kaçmadık. Milletin kendisine verdiği yetkiyi özgürlük ve demokrasiden yana kullanmayanlara halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir. Temennimiz Meclis’te bu konuyu çözüme kavuşturmaktır. Ana muhalefet, aile yapısını bozan sapkınlıklara özgürlük kisvesiyle göz yumuyor. Aile değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu milletin kutsal değeri ailedir.