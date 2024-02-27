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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 15:27

Başkan Erdoğan Manisa'da!

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 45 bin kişi olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar geçecek. Herkes hak ettiği payı alacak" diyerek önümüzdeki yılı işaret etti. CHP'lilerin aday pazarlığı yapmaktan Manisa Saruhan'da aday listelerini teslim etmediğini hatırlatan Erdoğan, "3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz." dedi.

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