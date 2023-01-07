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Başkan Erdoğan Manavgat’ta konutların teslim töreninde konuştu

Başkan Erdoğan Manavgat’ta konutların teslim töreninde konuştu
07.01.2023 19:52

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 2021'de başlayıp 10. gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen felakette evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Konutlar Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir." dedi. Manavgat'a ikinci millet bahçesinin müjdesini müjde veren Başkan Erdoğan, "Manavgat Devlet Hastanesi'nin yapımına bir ay sonra başlanacak." ifadelerini kullandı.

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