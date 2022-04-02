RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan Malatya Çevre açılışında konuştu

Başkan Erdoğan Malatya Çevre açılışında konuştu
02.04.2022 17:10

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Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle bugün açıldı. Projeyle, trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak." dedi. Ekonomiye dair de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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