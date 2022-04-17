RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’la telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’la telefonda görüştü
17.04.2022 20:47

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İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayında da zulme devam etti. İsrail polisi geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail'in saldırıları sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin'in yanındadır." ifadelerini kullandı.

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