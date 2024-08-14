Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünden soykırımı haykırmak için geç de olsa Türkiye'ye ayak bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin baş başa görüşme sonrası yazılı açıklama geldi. Kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Batı'nın sessizliği kabul edilemez" dedi.