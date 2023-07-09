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Başkan Erdoğan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj gönderdi
09.07.2023 08:59

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği’nin (APPNA) 46. Yıllık Konferansı’na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan video mesajta, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı, İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Türkiye olarak çok güçlü tepki verdiğimiz bu tür eylemlerin tekerrür etmemesi için hepimize, tüm Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz" ifadelerini kullandı.

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