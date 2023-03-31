RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan Kilis'te iftar programında önemli açıklamalar! "Kilis'i yeniden ayağa kaldıracağız"

Başkan Erdoğan Kilis'te iftar programında önemli açıklamalar! "Kilis'i yeniden ayağa kaldıracağız"

Başkan Erdoğan Kilis'te iftar programında önemli açıklamalar! "Kilis'i yeniden ayağa kaldıracağız"
31.03.2023 20:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 18:03
FETÖ'cüler Emine Erdoğan'ı...
Güncel 02:41
Finlandiya’ya NATO onayı dünya...
Güncel 03:24
Savcı Kiraz’ın şehit...
Güncel 00:40
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın...
Güncel 03:37
PKK elebaşı Sabri Ok’tan 7’li...
Güncel 02:15
7'li koalisyonu anlatan...
Güncel 09:13
Bakan Kurum: “312 bin 931...
Güncel 03:29
Bayraktar Kızılelma, Orta...
Güncel 03:27
Parfüm fabrikası alev alev...
Güncel 02:50
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 01:23:10
Başkan Erdoğan'dan ATV - A...
Güncel 00:59
Emine Erdoğan, Azerbaycan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kilis'i eskisinden çok daha güçlü ve bayındır bir şekilde ayağa kaldıracaklarını bildiren Erdoğan, "67 bin konutun inşası başladı. 319 bin konutu 1 sene içinde teslim edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın hedefinde CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyon da vardı. Erdoğan, "Teröristlerle ele ele omuz omuza kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, Kilis'ime verebileceğiz hiç bir şey yok. 14 Mayıs'ta sandığa gömülecekler" şeklinde konuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA