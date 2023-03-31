Başkan Erdoğan Kilis'te iftar programında önemli açıklamalar! "Kilis'i yeniden ayağa kaldıracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kilis'i eskisinden çok daha güçlü ve bayındır bir şekilde ayağa kaldıracaklarını bildiren Erdoğan, "67 bin konutun inşası başladı. 319 bin konutu 1 sene içinde teslim edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın hedefinde CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyon da vardı. Erdoğan, "Teröristlerle ele ele omuz omuza kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, Kilis'ime verebileceğiz hiç bir şey yok. 14 Mayıs'ta sandığa gömülecekler" şeklinde konuştu.