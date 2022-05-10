Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.



TOKAYEV'İN İLK ANKARA ZİYARETİ TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 10-11 Mayıs'ta Ankara'ya yapacağı ilk resmi ziyaret, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde yeni dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 2 Mart 1992'de ise iki kardeş ülke diplomatik ilişkilerini tesis etti.

Türkiye, aynı zamanda ülkenin o dönemki başkenti Almatı'da büyükelçiliğini açarak Kazakistan'daki ilk diplomatik misyonun kurulmasına öncülük etti.

Kazakistan'ın Ankara'daki büyükelçiliğinin de Ekim 1992'de faaliyete başlamasıyla ikili ilişkiler her alanda gelişmeye devam etti.

İki ülke arasında 2009'da "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalanarak, Türkiye ile Kazakistan ilişkileri üst düzeye ulaştı. 2012'de ise iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu.

Halihazırda siyasi, ekonomi, ticari, yatırım, askeri, savunma sanayisi, eğitim, sağlık ve beşeri alanlarda geniş kapsamlı iş birliği yürüten kardeş ülkeler, ilişkilerinin 30. yılında önemli başarılara imza attı.

Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacminin 30 milyon dolardan 5 milyar dolara çıkardı.

TOKAYEV'İN İLK ANKARA ZİYARETİ İKİLİ İLİŞKİLERİN YENİ DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Mart 2019'da görevinden istifa etmesinin ardından koltuğu devralan ve Haziran 2019'da da cumhurbaşkanlığına seçilen Kasım Cömert Tokayev'in, 10-11 Mayıs'ta Ankara'ya ilk resmi ziyareti başlıyor.

Söz konusu ziyaret, bu yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayan iki kardeş ülke ilişkilerinde yeni döneme işaret ediyor.





Tokayev'in ziyareti, aynı zamanda Kazakistan'da ocak ayında meydana gelen olayların ardından ülkede yürütülen siyasi yenilenme süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan bölgedeki mevcut jeopolitik gerilim bakımından da dikkati çekiyor.

Heyetiyle Ankara'ya gelecek olan Tokayev, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek. Özellikle karşılıklı ticaret hacminin mevcut 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılması için atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.





Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesine yönelik yeni imkanların ele alınması ve önemli iş birliği anlaşmalarına imza atılması da bekleniyor.

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN EN BÜYÜK 5. TİCARET ORTAĞI

Türkiye, geçen yıl Kazakistan'ın en çok dış ticaret yaptığı ilk 5 ülke sıralamasına girdi.

Ayrıca Türk firmaların Kazakistan'a yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Son bir yılda Türkiye'den Kazakistan'a 362 milyon 400 bin dolar tutarında yatırım geldi.

Böylece, 30 yılda Türkiye'den gelen yatırımların toplam bedeli 4 milyar doları bulurken Kazakistan'dan gelen yatırım miktarı da 1 milyar doları aştı.



ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Tokayev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Tokayev, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Tokayev, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Tokayev, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, köklerimiz bir Türk halkına saygılarımı iletiyorum. Kazakistan ile Türkiye'nin dostluğu daima olsun. İki ülke arasındaki iş birliği gelişmeye devam etsin. Kardeş Türk halkına esenlikler ve bereket diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Tokayev'e eşlik etti.