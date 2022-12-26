Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISI 2022 yılında son kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi, Karadeniz Gazı ve emekli - memur zammı başta olmak üzere birçok konuda Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. " dedi.