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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi
26.12.2022 21:02

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Başkan Erdoğan Erzurum’da

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISI 2022 yılında son kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi, Karadeniz Gazı ve emekli - memur zammı başta olmak üzere birçok konuda Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. " dedi.

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