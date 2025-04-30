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Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
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Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:31:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki temasları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir." dedi. Suriye'de terör örgütlerinin bölücülük konferanslarının kabul edilemez olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bölgemizde oldubittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Gazze'de barış için çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, Trump'la birçok konuda anlaştıklarını anlaşamadıkları konuları da diyalog yoluyla çözeceklerine inandığını bildirirken Yunistan'a zeytin dalı uzattı.

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