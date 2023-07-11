Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Erdoğan, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerin de yer aldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.