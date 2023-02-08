Başkan Erdoğan, Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan incelemelerin ardından bölgede açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında 1 yıl içerisinde 10 şehri de yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını söylerken; Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerin de depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca depremden etkilenen her aileye 10'ar bin TL nakdi yardım yapılacağını söyledi. Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geldi.