Başkan Erdoğan: "Hatay'da Defne'de malum hastane yapamazlar deniliyordu, yaptık Devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi"

Başkan Erdoğan, bölge halkına 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na oy verdikleri gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler yağdıran muhaliflere, Defne Hastanesi ve Van depremi örneğiyle cevap verdi.

"BENİM İÇİN DEFNE'DE OY DEĞİL, İNSANLAR ÖNEMLİ"

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun Hatay'ın Defne ilçesinde seçimleri çok yüksek bir oyla önde tamamlamasını örnek gösteren Başkan Erdoğan, burada devlet olarak hizmet vermek zorunda olduklarını ve 48 gün gibi kısa bir sürede Defne Devlet Hastanesi'ni tamamladıklarını hatırlattı. Erdoğan "Biz oranın bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz. Benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerekse cumhurbaşkanlığımda böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde Van depremini de hatırlatan Erdoğan, "Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Depremde kendim orada oldum. Yıkılmış olan yerde muhalif partidendi. Sular kesildi. Adam müdahale etmeyince Veysel Bey'e dedim, 'DSİ'yi buraya sok, sorunu çöz' dedim. Van'da Erciş'e kadar Van Gölü'nün etrafında yalı yapar gibi konutlar yaptık. 'Burada bize oy çıkmıyor' demedik süreci devam ettirdik. Şu anda bile Van'da 2. parti konumundayız bu kadar hizmete rağmen. Ben aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim." dedi.