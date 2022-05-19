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Başkan Erdoğan gençlerle kütüphane söyleşilerinde buluştu

Başkan Erdoğan gençlerle kütüphane söyleşilerinde buluştu
19.05.2022 22:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan paylaştığı videoya "Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim…" notunu düştü. Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı millet bahçesiyle ilgili, "Ben şimdiden müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek. Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonları hatta hafta içlerini geçirebilecek aileler olacak" dedi.

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