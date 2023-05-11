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Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! "Kızılay çadır satamaz"

Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! "Kızılay çadır satamaz"
11.05.2023 21:52

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Başkan Erdoğan gençlerle...

Başkan Erdoğan: Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir. Enkaz kaldırma çalışmaları da dahil büyük oranda bu işi bitirdik, şu anda köy konutlarını teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları hızla yapıyoruz. Yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız.

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