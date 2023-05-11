Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! "HÜDAPAR'ın terörle alakası yok"

Hüda Par'ın geçmişte terör örgütüyle anılması, HDP'nin kendisine çıkış yolu araması demektir. Terör örgütüyle alakası yok. Söz konusu olsa bizimle yürümesi söz konusu olmaz. HDP'yle mukayese edilmeyecek bir konumu var. 'Bizim bununla alakamız yok' dediklerine göre, HDP böyle vasıflandırıyor diye böyle mi dememiz lazım. Seçimlere tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle adım atmışlar. Parlamentoya girme imkanı yakalamaktır. Söylemleri yapılan yakıştırmaları bizim kabul etmemiz mümkün değil.