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Başkan Erdoğan gençlere 14 Mayıs ve 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum

Başkan Erdoğan gençlere 14 Mayıs ve 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum
17.05.2023 09:42

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi. 14 Mayıs seçimlerinde verdikleri desteğe teşekkür eden Başkan Erdoğan 28 Mayıs için de gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim gündemine ilişkin gençlere seslendi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şunları yazdı;

Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs'ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

GENÇ KARDEŞLERİMİN GÜÇLÜ DESTEĞİNE GÜVENİYORUM.
Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum.

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