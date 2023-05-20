Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi!

Başkan Erdoğan Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi!

Başkan Erdoğan Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi!
20.05.2023 01:40 - Son Güncelleme: 20.05.2023 01:48

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:25
AK Partili Savcı Sayan kalp...
Güncel 02:46
A Haber yayınında dil sürçmesi...
Güncel 01:14
''Pinokyo, onun gibi...
Güncel 01:41
Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi!
Güncel 21:13
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 01:50
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 03:39
TCG Anadolu yeniden...
Güncel 00:47
HDP Kılıçdaroğlu için her yolu...
Güncel 03:39
Başkan Erdoğan Yerel...
Güncel 00:55
Şehit Fırat Çakıroğlu'nun...
Güncel 01:23
HDP destekçilerinden AK Parti...
Güncel 04:36
Frankfurt Başkonsolosu...

Galataport'ta yeni binasına kavuşan İstanbul Modern'i ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun ilgiyle karşılandı.

Güncel Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan ikinci tur için seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılışına katılıyor.

Bugün ise İstanbul Modern'in yeni binasının olduğu Galataport'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarla fotoğraf çekildi"

Türkiye'deki ilk ve en büyük çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekildi.

"Seçimi hatırlattı"

Başkan Erdoğan, Almanya'dan gelen bir vatandaşa da seçimi hatırlatarak oy kullanmasını istedi.

Vatandaşlar dualarla karşıladığı Erdoğan ile gülümseten diyaloglara da girdi.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın", "Allah ayağına taş değdirmesin Reis" sesleri kameralara yansıdı.

SON DAKİKA