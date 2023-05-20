Başkan Erdoğan Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan ikinci tur için seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılışına katılıyor.

Bugün ise İstanbul Modern'in yeni binasının olduğu Galataport'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarla fotoğraf çekildi"

Türkiye'deki ilk ve en büyük çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekildi.

"Seçimi hatırlattı"

Başkan Erdoğan, Almanya'dan gelen bir vatandaşa da seçimi hatırlatarak oy kullanmasını istedi.

Vatandaşlar dualarla karşıladığı Erdoğan ile gülümseten diyaloglara da girdi.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın", "Allah ayağına taş değdirmesin Reis" sesleri kameralara yansıdı.