Başkan Erdoğan: Fesih süreci PKK’nın Suriye kolunu da kapsıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından örgütün Suriye koluyla ilgili belirsizliklere de noktayı koydu. Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Bu süreç PKK’nın Suriye uzantısını da kapsamaktadır" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Selman’la yaptığı çevrimiçi görüşmeye değinen Başkan Erdoğan, yürütülen diplomasi trafiğinin Suriye’de kalıcı istikrarı hedeflediğini belirtti. Erdoğan ayrıca önümüzdeki günlerin çok kritik olduğunu belirterek, "İlgili kurumlarımız muhataplarıyla bütün silahlı grupların Suriye ordusuna dahil olma sürecini izliyor. Özellikle YPG ile ilgili konuyu çok ama çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.