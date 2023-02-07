Başkan Erdoğan duyurdu: Milli yas ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonucu birçok ilde binalar yıkılırken, saatler 13.23'ü gösterdiğinde merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha medyana geldi. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde devlet tüm imkânlarıyla seferber oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı elim olay derin bir üzüntüye neden olurken, Başkan Erdoğan Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Tüm Türkiye'de yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.