RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Başkan Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
09.04.2023 19:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE’nin 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu'nun uzay yolculuğunda geri sayım başladı. Dünyanın herhangi bir yerinden hiç bir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İMECE, 11 Nisan'da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak. Esenboğa Havalimanından fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg'e gönderilen uydu, nem, titreşim ve zararlı ışın gibi her türlü riske karşı koruyucu ve yerli olarak üretilen temiz oda özelliğine sahip kabin sayesinde güvenli bir yolculuk yaptı.

TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metrealtı çözünürlükte görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE Uydusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında uzay yolculuğuna çıkıyor. 2017 yılında başlayan İMECE projesi, 6 yılda gelecek nesil uydu platformlarına temel oluşturacak önemli kazanımlar elde etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE Uydusu, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

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