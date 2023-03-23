Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarını Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentteki çadırda depremzedeler ile açtı. Depremzedeler için hazırlanacak toplu konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelen Başkan Erdoğan, bir dizi incelemelerin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan konteyner kente geçti. Esnafı da ziyaret eden Başkan Erdoğan'a bu sırada bir depremzede, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler. Ben dedim ki 'Ben canlarımı verdim. Ne sizin gibi vatansızlara gelir üye olurum, üye olmam, konteynerleri de istemiyorum' dedim" dedi. Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle ilk iftarını buradaki çadırda depremzedelerle birlikte açtı.