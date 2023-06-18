Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü! "Sizlerin duruşu bu milletin refahı olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonla hitap etti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anlara ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.