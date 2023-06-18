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Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü! "Sizlerin duruşu bu milletin refahı olacak"

Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü! "Sizlerin duruşu bu milletin refahı olacak"
18.06.2023 22:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonla hitap etti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anlara ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

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Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

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