Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bakanlık pazarlığını açıkladı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış" dedi. Benzer bir teklifin Özdağ tarafından kendilerine yapıldığını ancak kendilerinin böyle pazarlıklara ilkesel olarak girmediklerini belirten Erdoğan, "Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! "Kılıçdaroğlu desteği için Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş"
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