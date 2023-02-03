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Başkan Erdoğan, Aydos Kalesi ve Sultan Korusu açılışında konuştu

Başkan Erdoğan, Aydos Kalesi ve Sultan Korusu açılışında konuştu
03.02.2023 16:09

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 6'lı koalisyon ortaklarından Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerine tepki gösterdi. "Bunlar Avrupa'nın aferin demesine muhtaç" diyen Erdoğan, "Bizim ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var." dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

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