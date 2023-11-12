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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 16:31

Başkan Erdoğan Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açılışını gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Darülaceze'nin gruru kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz" dedi. Erdoğan, Riyad Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarından rahatsız olan Netanyahu'ya "Netanyahu almış 2 bakanını yanına açıklama yapıyor, çok rahatsız olmuş, Fransa Devlet Başkanı Macron açıklamaları onu rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçen gün? Ey Netanyahu şuan senin iyi günlerin! Sen gidicisin" ifadelerini kullandı.

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