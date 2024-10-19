Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul ediyor. Görüşmede Orta Doğu'daki gerilim ve Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmede, NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak. Peki masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...