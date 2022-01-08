Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'li Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını ve Diyanet'i hedef almasına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Birileri anlatıyor o da arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Konya-Karaman Yüksek Hızlık Tren hattının da bir hafta boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.