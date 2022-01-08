Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu

Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu

Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu
08.01.2022 18:52

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:56
Konya – Karaman Yüksek Hızlı...
Ana Sayfa 21:52
Kazakistan’daki kaosun...
Ana Sayfa 02:14
Seyahat süresi 40 dakika...
Ana Sayfa 01:55
Aleyna Tilki'nin annesi Havva...
Ana Sayfa 01:13
Sivas’ta katliam gibi kaza
Ana Sayfa 00:30
Gülşen sahne kıyafetiyle...
Ana Sayfa 00:56
Malatya’da pitbull dehşeti!
Ana Sayfa 00:30
CHP'li İmamoğlu’nun bir yalanı...
Ana Sayfa 02:52
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 06:46
İki anne, bir kız! Esra...
Ana Sayfa 00:10
Yüsra Geyik'in paylaşımı...
Ana Sayfa 00:21
Öpüştükleri iddia edilmişti!...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'li Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını ve Diyanet'i hedef almasına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Birileri anlatıyor o da arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Konya-Karaman Yüksek Hızlık Tren hattının da bir hafta boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA