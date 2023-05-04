Başkan Erdoğan, AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen AK Parti mitinginden önemli açıklamalarda bulundu. Giresun'da alanı binlere seslenen Başkan Erdoğan, "Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki bugün de Kandil şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecektir." dedi. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, "Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz. Temmuz ayında yeni artışlarla emeklilerimizi ve çalışanlarımız daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.